Oncologia, l’italiano Giuseppe Curigliano prossimo Presidente di ESMO

Il Prof. Giuseppe Curigliano, direttore della Divisione di Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative e condirettore del Programma Nuovi Farmaci presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, nonché docente di Oncologia Medica presso il Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia dell’Università Statale di Milano, sarà il nuovo Presidente dell’ESMO (European Society of Medical Oncology) per il biennio 2027-2028. ESMO è l’associazione professionale che rappresenta gli oncologi medici con oltre 350.000 soci in 172 Paesi in tutto il mondo e Curigliano è il suo quarto presidente italiano in quasi 50 anni di storia.

“ESMO dovrebbe avere un ruolo trainante nel decodificare le complessità del cancro, per prevenire e curare questa malattia attraverso la scienza e la formazione, trasformando i risultati su pazienti e ex- pazienti al di là dei confini geografici”, ha dichiarato Curigliano. “Come Presidente di ESMO, la mia missione sarà quella di superare le attuali sfide riguardanti l’integrazione tra le diverse discipline oncologiche, grazie a un piano a tutto tondo incentrato sulla formazione e sull’inclusività, finalizzato a un progresso globale nella cura del cancro”.

Curigliano vuole istituire, all’interno di ESMO, un hub dedicato al potenziamento delle opportunità e delle prospettive di carriera per i giovani oncologi. “Vogliamo promuovere un cambio di rotta, attraverso la creazione di una piattaforma dedicata interna a ESMO, che sia in grado di coinvolgere varie parti interessate, dal mondo universitario a quello dell’industria”, ha aggiunto Curigliano. “Questo approccio trasformativo creerebbe opportunità concrete, garantendo le stesse possibilità a oncologi di talento provenienti da tutto il mondo. Sarebbe uno strumento fidato per favorire l’avanzamento di carriera dei giovani oncologi, sostenendoli anche attraverso un percorso di mentoring”.

Curigliano potenzierà anche gli sforzi strategici di ESMO per raggiungere risultati concreti, promuovendo il progresso della ricerca e della prevenzione in campo oncologico a livello mondiale e coordinando l’impegno di ESMO nel controllo globale del cancro.

“Mi impegno fortemente a promuovere una cultura improntata alla formazione continua e allo sviluppo professionale, in modo che gli oncologi di tutto il mondo possano avere accesso alle conoscenze e alle risorse più recenti”. Curigliano ritiene infatti che ESMO dovrebbe continuare a investire nella creazione di una comunità globale di oncologi impegnati a fare la differenza nelle vite dei pazienti colpiti dal cancro e delle loro famiglie.

Curigliano fa parte di ESMO ormai da molti anni. Ha guidato l’ESMO Nomination Committee (2018-2021) e poi l’ESMO Clinical Practice Guidelines Committee (2020-2023). È stato co-direttore scientifico dell’ESMO Breast Cancer Congress (congresso di ESMO sul cancro al seno), nonché uno dei suoi ideatori. Ha contribuito al lancio delle “Living Guidelines” di ESMO e del programma Fellow of ESMO (FESMO). Ha organizzato e partecipato a diversi programmi formativi e professionali per oncologi in tutto il mondo. Attualmente è caporedattore di ESMO Open.

Nel corso della sua carriera, Curigliano ha partecipato a numerosi studi clinici sul cancro al seno, soprattutto sui nuovi farmaci mirati e le strategie di trattamento personalizzate, firmando oltre 670 articoli peer-reviewed, oltre a numerosi capitoli di libri.

“In futuro è essenziale che ESMO continui a portare avanti la propria missione di promozione dell’eccellenza nel campo dell’oncologia medica, così da garantire cure di alto livello per i malati di cancro di tutto il mondo. Continuerò con dedizione e perseveranza a favorire la collaborazione tra gli esperti di tutte le discipline oncologiche, a sostenere le pratiche basate sull’evidenza, e a promuovere approcci innovativi alla ricerca e alla cura del cancro”.

In quanto Presidente in pectore per il biennio 2025-2026, Curigliano entrerà a far parte del Comitato esecutivo di ESMO a partire dal 1 gennaio 2025.

