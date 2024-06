Paracadutismo, Trofeo Città di Belluno: boom di adesioni

MeteoWeb

Continua a piacere tanto il Trofeo Città di Belluno di paracadutismo, l’evento inserito nelle Skydive World Cup Series, la coppa del mondo di atterraggio di precisione, che da oltre trent’anni richiama al campo di aviazione Arturo Dell’Oro del capoluogo dolomitico il meglio della specialità. La manifestazione, proposta dall’Associazione paracadutismo Belluno, ha aperto le iscrizioni per l’edizione 2024 alla mezzanotte del 9 giugno e in dodici ore ha fatto registrare il sold out.

“In pochissimo tempo, dodici ore, abbiamo fatto il pieno di adesioni: 44 le squadre che si sono iscritte, più 14 atleti a titolo individuale. Tre squadre, inoltre, sono al momento in lista di attesa. Mai avevamo fatto registrare il tutto esaurito in così poco tempo,” spiega Corrado Marchet, coordinatore dello staff organizzativo. “Saranno rappresentate 23 nazioni: Italia, Austria, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Olanda, Polonia, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera e Ungheria. Si tratta dell’ennesima grande soddisfazione per un gruppo di lavoro che opera da oltre trent’anni“.

Quella che si svolgerà dal 9 all’11 agosto prossimi sarà la 35ª edizione di un evento che costituisce un appuntamento ormai tradizionale dell’estate sportiva e non solo sportiva di Belluno e della sua provincia.

“Saranno tre giorni di grande intensità agonistica ma i lanci all’Arturo Dell’Oro coinvolgeranno anche parecchie delle giornate precedenti,” dice ancora Marchet. “Diverse formazioni, infatti, verranno a Belluno un po’ di tempo prima per allenarsi e questo costituisce una bella opportunità di promozione del territorio“.

Il Trofeo Città di Belluno costituisce la quarta prova delle Skydive World Cup Series: il primo appuntamento si è svolto a fine maggio a Cahors, in Francia, mentre il secondo e il terzo si svolgeranno a fine giugno e a fine luglio rispettivamente a Lesce, in Slovenia, e a Strakonice, in Repubblica Ceca. Dopo Belluno le World Cup Series proporranno le tappe di Thalgau (Austria) a fine agosto, di Locarno (Svizzera) a fine settembre e di Dubai (Emirati Arabi Uniti) a metà novembre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.