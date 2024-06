Previsioni Meteo Comiso: il bollettino per domani martedì 25 giugno

MeteoWeb

Martedì 25 Giugno a Comiso si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo che alternerà momenti di copertura nuvolosa ad altri di sereno. Le temperature saranno piuttosto elevate durante il giorno, con un calo previsto in serata.

Nelle prime ore della giornata, a partire dalla notte, si registreranno ancora deboli piogge e cielo coperto con temperature intorno ai +23,6°C. La situazione migliorerà gradualmente durante la mattina, con il cielo che si schiarirà e le temperature che saliranno fino a +31°C.

Nel pomeriggio, il sole splenderà su Comiso senza nuvole all’orizzonte, portando le temperature a toccare punte di +32,6°C. Anche in serata il cielo resterà sereno, ma le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai +22°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Comiso, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature che si manterranno elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 25 Giugno a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.6° perc. +23.6° 0.34 mm 10.4 NE max 15 Grecale 58 % 1012 hPa 3 cielo coperto +24° perc. +23.9° prob. 14 % 8.5 NE max 12 Grecale 56 % 1011 hPa 6 cielo coperto +25.4° perc. +25.4° prob. 3 % 9.6 E max 16.7 Levante 52 % 1011 hPa 9 cielo sereno +31° perc. +30° Assenti 29.1 ESE max 39.8 Scirocco 33 % 1011 hPa 12 cielo sereno +32.6° perc. +31.3° Assenti 32.3 SE max 46.2 Scirocco 28 % 1010 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +30.1° Assenti 29.4 SE max 40.3 Scirocco 30 % 1009 hPa 18 cielo sereno +27° perc. +27.2° Assenti 15.1 ESE max 26.4 Scirocco 46 % 1010 hPa 21 cielo sereno +22.9° perc. +23.1° Assenti 11 ENE max 15.4 Grecale 69 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:25

