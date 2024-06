Previsioni Meteo Marsala: il bollettino per domani giovedì 20 giugno

MeteoWeb

Giovedì 20 Giugno a Marsala si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si attesteranno intorno ai +23°C durante le prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +26°C nel corso del pomeriggio.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà molto limitata, con un’umidità che si manterrà intorno al 65-70% e una pressione atmosferica stabile sui 1016hPa. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con intensità leggera, mentre le raffiche di vento saranno assenti.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Le temperature percepite saranno in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di benessere e comfort. L’umidità si manterrà intorno al 60-65%, mentre la pressione atmosferica non subirà variazioni significative.

In serata, le condizioni meteorologiche continueranno a essere favorevoli, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. Il vento proveniente da sud-est sarà ancora presente, ma con una intensità leggera che non arrecherà disagi.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 20 Giugno a Marsala indicano una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e piacevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili a quelli registrati nella giornata di Giovedì.

Tutti i dati meteo di Giovedì 20 Giugno a Marsala

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.2° perc. +23.4° Assenti 5.9 SSE max 6.3 Scirocco 70 % 1017 hPa 3 poche nuvole +23.3° perc. +23.5° Assenti 1.1 S max 2.7 Ostro 68 % 1016 hPa 6 poche nuvole +24.2° perc. +24.4° Assenti 8.5 NNO max 9.5 Maestrale 67 % 1016 hPa 9 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 9.4 O max 8.7 Ponente 61 % 1016 hPa 12 cielo sereno +25.5° perc. +25.8° Assenti 14 O max 16.4 Ponente 64 % 1016 hPa 15 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 8.5 ONO max 10 Maestrale 61 % 1015 hPa 18 cielo sereno +25.1° perc. +25.4° Assenti 4.8 NNO max 9.3 Maestrale 65 % 1015 hPa 21 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 6.6 SSE max 8.3 Scirocco 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:35

