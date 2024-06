Previsioni Meteo Piemonte: in arrivo forti temporali, grandinate in pianura e collina

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico di matrice africana determinerà cielo generalmente soleggiato fino a venerdì sul Piemonte, con rovesci sui rilievi alpini nelle ore pomeridiane di domani. Saranno possibili primi superamenti dei 30°C per diverse località piemontesi“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Sabato l’arrivo di una depressione dalla penisola iberica causerà marcata instabilità sul Piemonte con temporali localmente molto forti associati a grandinate e sostenute raffiche di vento. Domenica l’allontanamento verso nordest dell’onda depressionaria favorirà un miglioramento del tempo“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso con velature in transito. Sviluppo di cumuli sui rilievi alpini tra la tarda mattinata e il tramonto. Deboli localmente moderati rovesci a ridosso dei rilievi alpini tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio. Zero termico in rialzo fino a 4600 m. Temperature in aumento. Venti moderati tra ovest e nordovest sui rilievi alpini, altrove calmi o deboli in regime di brezza.

Sabato 29 cielo inizialmente soleggiato; in mattinata consistenti cumuli sull’arco alpino occidentale in graduale estensione e trasferimento al resto della regione. Primi temporali in mattinata sulle Alpi occidentali, in graduale estensione al resto dell’arco alpino, alle zone pedemontane e pianeggianti adiacenti e infine a tutta la regione a eccezione dei settori meridionali delle province di Asti e Alessandria. Attesi locali picchi forti o molto forti. Zero termico in sensibile calo sui 4000-4200 m sul settore centro-settentrionale della regione, ancora sui 4400-4500 m altrove. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Progressiva rotazione dei venti dai quadranti meridionali sui rilievi. Sulle Alpi moderati o forti, sull’Appennino deboli o moderati. In pianura venti calmi al mattino, deboli o moderati da nordovest dal pomeriggio. Raffiche forti in corrispondenza dei temporali. Attese inoltre diffuse grandinate, in particolare su pianure e colline. Probabile caduta di sabbia sahariana.

