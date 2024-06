Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani venerdì 28 giugno

MeteoWeb

Venerdì 28 Giugno a Rovigo si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poche nuvole per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi attesi intorno ai 30°C nel pomeriggio.

Meteo a Rovigo:

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con una leggera copertura nuvolosa che non dovrebbe pregiudicare il soleggiamento. Le temperature si attesteranno su valori piacevoli, con massime che raggiungeranno i 30°C nel primo pomeriggio.

Nel corso della serata e della notte, il cielo rimarrà sereno, con una leggera aumento della copertura nuvolosa verso le ore notturne. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque su valori gradevoli, attorno ai 23-25°C.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Venerdì 28 Giugno a Rovigo indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata e temperature piuttosto elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore centrali della giornata, quando il sole sarà più forte, e di proteggersi adeguatamente dai raggi UV. Per il weekend, le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili, con temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 28 Giugno a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.3° perc. +20.6° Assenti 4.5 SSO max 4.8 Libeccio 84 % 1014 hPa 4 nubi sparse +19.9° perc. +20.3° Assenti 7.1 NO max 7.2 Maestrale 90 % 1014 hPa 7 poche nuvole +24.3° perc. +24.9° Assenti 6.1 ONO max 7.1 Maestrale 81 % 1016 hPa 10 cielo sereno +27.6° perc. +29.9° Assenti 6.4 O max 6.5 Ponente 70 % 1016 hPa 13 poche nuvole +29.7° perc. +32.7° prob. 1 % 6.3 OSO max 5.5 Libeccio 62 % 1016 hPa 16 poche nuvole +29.8° perc. +32.9° prob. 1 % 2.8 O max 3.1 Ponente 62 % 1015 hPa 19 cielo sereno +25° perc. +25.7° prob. 2 % 8.7 ENE max 8.9 Grecale 83 % 1016 hPa 22 cielo sereno +22.8° perc. +23.5° prob. 1 % 4.1 ESE max 4.4 Scirocco 88 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:29 e tramonta alle ore 21:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.