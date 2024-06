Previsioni Meteo Sestu: tutti i dettagli per domani sabato 29 giugno

MeteoWeb

Sabato 29 Giugno a Sestu si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio della giornata con nubi sparse, che tenderanno a coprire il cielo nel corso della mattina, per poi lasciare spazio a un cielo coperto nel pomeriggio. La copertura nuvolosa raggiungerà il suo picco massimo durante la sera, per poi diradarsi leggermente nelle ore notturne.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +22,2°C e i +31,7°C. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, garantendo un comfort termico accettabile nonostante il caldo. La velocità del vento aumenterà gradualmente nel corso della giornata, con raffiche che potranno raggiungere i 30,6km/h. La direzione del vento sarà prevalentemente orientata verso Sud – Sud Est, garantendo un’azione ventilante costante.

L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 40-78%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1014-1016hPa. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata, con un’assenza di piogge e temporali.

In base alla situazione attuale, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare una giornata con temperature elevate e cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano un miglioramento delle condizioni nel corso dei prossimi giorni a Sestu, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un calo delle temperature. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo e godetevi la giornata nel rispetto delle condizioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 29 Giugno a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.3° perc. +22.5° Assenti 8.5 SSE max 13.2 Scirocco 73 % 1016 hPa 3 nubi sparse +23.2° perc. +23.2° Assenti 3 ENE max 6.4 Grecale 61 % 1014 hPa 6 nubi sparse +26.9° perc. +27.2° Assenti 9.4 SSE max 15.9 Scirocco 47 % 1015 hPa 9 cielo coperto +30.6° perc. +30.7° Assenti 21.6 SSE max 29.4 Scirocco 42 % 1015 hPa 12 nubi sparse +31.3° perc. +31.6° Assenti 25.3 SSE max 30.6 Scirocco 42 % 1015 hPa 15 nubi sparse +30.4° perc. +30.8° Assenti 22.4 SSE max 25 Scirocco 45 % 1014 hPa 18 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 11 SSE max 16.5 Scirocco 63 % 1014 hPa 21 cielo coperto +23° perc. +23.4° Assenti 8.1 ONO max 9.1 Maestrale 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:53

