Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani lunedì 17 giugno

Le previsioni meteo a Treviso per Lunedì 17 Giugno prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est.

Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +25°C verso mezzogiorno. Il vento sarà debole proveniente da diverse direzioni, con una velocità intorno ai 5km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la probabilità di nubi sparse e un’umidità che si attesterà intorno al 60%. Le temperature massime saranno di circa +26°C, con una brezza leggera che potrebbe portare una leggera variazione della percezione termica.

Durante la sera, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura intorno al 20%. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i +20°C. Il vento sarà debole proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso indicano una giornata con cielo variabile, alternando momenti di sereno a nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi intorno ai +26°C. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alla variazione delle condizioni atmosferiche durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 17 Giugno a Treviso

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.4° perc. +17.4° prob. 4 % 8.3 N max 8.5 Tramontana 87 % 1014 hPa 3 nubi sparse +16.4° perc. +16.5° Assenti 9.1 NE max 10.1 Grecale 90 % 1015 hPa 6 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° Assenti 6.5 NNE max 7.9 Grecale 79 % 1016 hPa 9 cielo sereno +23.9° perc. +24° Assenti 1.7 SE max 2.2 Scirocco 66 % 1017 hPa 12 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° prob. 3 % 7.2 S max 6.5 Ostro 60 % 1016 hPa 15 nubi sparse +25.8° perc. +26° prob. 29 % 10.1 S max 9.5 Ostro 60 % 1016 hPa 18 nubi sparse +22.8° perc. +23.1° prob. 23 % 5.5 SSE max 6.1 Scirocco 77 % 1016 hPa 21 poche nuvole +20.1° perc. +20.2° Assenti 1 NO max 3.2 Maestrale 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:21 e tramonta alle ore 21:03

