Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani mercoledì 26 giugno

MeteoWeb

Mercoledì 26 Giugno a Treviso si prevedono condizioni meteo variabili con precipitazioni sparse durante la giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra +17,2°C e +26,7°C. La copertura nuvolosa sarà abbastanza elevata, con picchi di pioggia leggera soprattutto durante la mattina e il pomeriggio.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla notte, si registreranno piogge moderate che si attenueranno gradualmente, lasciando spazio a piogge leggere e pioviggini durante la mattina. Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con minore intensità, accompagnate da una copertura nuvolosa che tenderà a diradarsi verso la sera.

Le temperature si manterranno abbastanza costanti durante la giornata, con una leggera variazione tra la mattina e il pomeriggio, per poi stabilizzarsi verso la serata. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere e brezze che accompagneranno le precipitazioni.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Treviso si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle schiarite. Le temperature dovrebbero mantenersi su valori simili, con una tendenza alla stabilità del clima.

In conclusione, Mercoledì 26 Giugno a Treviso si prospetta una giornata caratterizzata da piogge sparse e copertura nuvolosa, con temperature gradevoli. Resta consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo in continuo cambiamento e monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 26 Giugno a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +17.6° perc. +17.8° 1.19 mm 10.2 NNE max 14.1 Grecale 93 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +17.2° perc. +17.3° 0.13 mm 7 NNO max 7.4 Maestrale 89 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +20° perc. +20.1° 0.44 mm 6.1 NNE max 8.8 Grecale 81 % 1011 hPa 9 cielo coperto +23.2° perc. +23.5° prob. 56 % 5 ENE max 6.2 Grecale 72 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.51 mm 5 SE max 4.2 Scirocco 63 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +26.5° perc. +26.5° 0.51 mm 3.7 SSE max 3.5 Scirocco 60 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +23.6° perc. +24° 0.35 mm 7.2 SO max 7.6 Libeccio 78 % 1008 hPa 21 nubi sparse +20.6° perc. +20.9° prob. 35 % 3.8 O max 5.1 Ponente 87 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:24 e tramonta alle ore 21:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.