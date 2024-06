Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani sabato 15 giugno

MeteoWeb

Sabato 15 Giugno a Vicenza si prospetta una giornata caratterizzata da piogge leggere per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino vedranno la presenza di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il 100% intorno alle 07:00. Le temperature si manterranno intorno ai +17°C durante la notte e saliranno fino ai +23,8°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, a partire dalle 11:00, è prevista pioggia leggera che continuerà per gran parte del pomeriggio. Le precipitazioni saranno accompagnate da una bassa intensità del vento, con raffiche che non supereranno i 7,8km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 60-70%, mentre la pressione atmosferica sarà intorno ai 1012-1013hPa.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le piogge continueranno con intensità variabile, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature tenderanno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai +17°C verso le 23:00.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Vicenza, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di munirsi di un ombrello o di un impermeabile per affrontare le piogge previste. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17° perc. +16.9° Assenti 5.1 N max 5.9 Tramontana 85 % 1015 hPa 3 nubi sparse +16.3° perc. +16.2° Assenti 4.9 NNE max 5.9 Grecale 88 % 1014 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +17° prob. 1 % 4.4 NNE max 7.5 Grecale 88 % 1013 hPa 9 cielo coperto +21° perc. +21° prob. 18 % 6.5 NE max 5.4 Grecale 72 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +23.4° perc. +23.5° 0.23 mm 4.9 SSE max 7.8 Scirocco 63 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +23.6° perc. +23.6° 0.14 mm 2.2 N max 4.1 Tramontana 64 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +20.1° perc. +20.5° 0.72 mm 6.6 ENE max 15.9 Grecale 90 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +17.3° perc. +17.7° 0.68 mm 7.4 N max 14 Tramontana 97 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:24 e tramonta alle ore 21:05

