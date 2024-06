Problema sulla ISS, la capsula Starliner potrebbe risolverlo

MeteoWeb

La capsula Starliner di Boeing è pronta per il suo tanto atteso primo lancio con equipaggio. Questo decollo, che darà inizio alla missione Crew Flight Test (CFT) verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), è previsto per le 18:25 ora italiana di oggi da Cape Canaveral, con un razzo Atlas V della United Launch Alliance (ULA). A bordo gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams.

I funzionari di NASA, Boeing e ULA hanno fornito aggiornamenti durante una conferenza stampa, confermando che tutti i sistemi sono pronti per il lancio. La missione mira a d ottenere la certificazione di Starliner per il trasporto di equipaggio in missioni operative verso la ISS.

Negli ultimi anni, e persino nelle ultime settimane, Starliner ha affrontato una serie di ritardi. Ad esempio, il tentativo del 6 maggio è stato annullato circa 2 ore prima del decollo a causa di una valvola malfunzionante nello stadio superiore Centaur dell’Atlas V. Ciò ha portato i responsabili della missione a riportare Starliner e il razzo alla struttura VIF di ULA, dove gli ingegneri hanno scoperto una perdita di elio nel modulo di servizio di Starliner. Dopo verifiche e modifiche, il liftoff è stato autorizzato e programmato per oggi.

A complicare ulteriormente la situazione pre-lancio, un recente problema a bordo della ISS ha comportato un cambio dell’ultimo minuto nel programma della missione: un malfunzionamento di una pompa nel sistema di filtraggio delle urine della Stazione ha bloccato la capacità di convertire l’urina dell’equipaggio della ISS in acqua potabile. Un componente sostitutivo doveva essere lanciato con la prossima missione cargo Cygnus della Northrop Grumman ad agosto, ma il guasto imprevisto della pompa ha reso necessaria una consegna accelerata, ha annunciato la NASA.

“Siamo in una posizione in cui dobbiamo immagazzinare l’urina a bordo della Stazione,” ha spiegato Dana Weigel, responsabile del programma ISS della NASA. “Abbiamo sacche e serbatoi appositamente progettati per questo scopo, ma il nostro inventario è limitato“.

Con l’arrivo imminente di 2 nuovi astronauti sulla Stazione -Wilmore e Williams con CFT – la NASA ha deciso di portare il componente necessario in orbita il più presto possibile. Tuttavia, è stato necessario fare un piccolo sacrificio.

Per mantenere una massa coerente per la missione Starliner, un carico approssimativamente pari al peso del componente di ricambio – circa 64 kg – doveva essere rimosso. In questo caso, il bagaglio di Wilmore e Williams ha subito il colpo, lasciandoli senza vestiti di ricambio una volta arrivati alla Stazione. Fortunatamente, non saranno completamente senza cambio d’abiti. “Abbiamo molti vestiti di contingenza generici a bordo. Quindi, non è un problema,” ha spiegato Weigel.

Wilmore e Williams trascorreranno 8 giorni a bordo della Stazione spaziale, effettuando controlli dei sistemi e mettendo alla prova Starliner. La capsula e il suo equipaggio dovrebbero atterrare non prima di lunedì 10 giugno a Willcox Playa, a Est di Tucson, Arizona.

L’undocking dalla ISS è previsto per la mattina del 10 giugno alle 11:50 ora italiana, con l’atterraggio previsto intorno alle 16:16 ora italiana. Se si verificassero problemi meteorologici o altri ritardi, c’è una possibilità di atterraggio di riserva l’11 giugno al White Sands Missile Range nel New Mexico.

