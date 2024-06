“Problema con la tuta”: annullata la passeggiata spaziale della NASA

MeteoWeb

La passeggiata spaziale prevista ieri per 2 astronauti della NASA è stata annullata a causa di un problema tecnico. I membri dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) Tracy Dyson e Matt Dominick, non hanno potuto effettuare l’attività extraveicolare (EVA). La NASA ha annunciato il rinvio della missione mentre gli astronauti stavano già indossando le loro tute spaziali.

La decisione è stata presa intorno alle 06:25 del mattino, ora centrale degli Stati Uniti (12:25 ora italiana), circa un’ora prima dell’uscita di Dyson e Dominick dall’ISS. La NASA aveva già iniziato la diretta streaming delle procedure dell’EVA quando è stato comunicato l’annullamento. “Tracy Dyson e Matt Dominick si stavano preparando per l’EVA 90 – la 90ª passeggiata spaziale – oggi, ma non procederà come previsto,” ha dichiarato un commentatore della NASA durante la trasmissione. Poco dopo, un aggiornamento della NASA ha indicato che la decisione è stata presa a causa di un “problema di disagio con la tuta spaziale“, senza specificare quale astronauta avesse riscontrato il problema.

Uno dei membri dell’equipaggio che assistono Dyson e Dominick era l’astronauta della NASA Suni Williams, recentemente arrivata alla Stazione a bordo della capsula Starliner di Boeing come parte del Crew Flight Test (CFT) della capsula. Suni e il suo compagno di missione CFT, l’astronauta della NASA Butch Wilmore, si sono agganciati alla Stazione il giorno successivo al lancio del 5 giugno e avrebbero dovuto tornare sulla Terra circa una settimana dopo. Tuttavia, il loro rientro è stato posticipato al 18 giugno, citando i preparativi per l’EVA di oggi come una delle motivazioni. Non è chiaro se le modifiche all’EVA di ieri influenzeranno la partenza di Wilmore e Williams dalla ISS.

Questo rinvio sottolinea l’importanza della sicurezza e della preparazione meticolosa nelle missioni spaziali. Ogni dettaglio è cruciale per il successo e la sicurezza delle attività extraveicolari.

