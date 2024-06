Problemi con una tuta, la NASA riprogramma passeggiata spaziale

MeteoWeb

La NASA ha annunciato una nuova data per la passeggiata spaziale che era stata rinviata la scorsa settimana a causa di “disagi con una tuta spaziale“. Gli astronauti della NASA Tracy Dyson e Matt Dominick erano pronti ad eseguire la 90ª attività extraveicolare (EVA 90) della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) il 13 giugno, quando la passeggiata è stata annullata circa un’ora prima dell’inizio. “Quando Matt era nella tuta, ha avvertito un certo disagio,” ha spiegato Dana Weigel, manager del programma ISS della NASA, durante una conferenza stampa. “Non siamo riusciti a risolvere il problema quel giorno“. Ha inoltre chiarito che un’eventuale cancellazione della passeggiata spaziale una volta iniziata avrebbe potuto lasciare lavori incompleti all’esterno della Stazione e avrebbe rappresentato un rischio non necessario per la sicurezza degli astronauti. Dyson indosserà la tuta per la stessa EVA il 24 giugno, ma questa volta sarà affiancata dall’astronauta della NASA Mike Barratt.

L’EVA 90 è la prima di una serie di 3 passeggiate spaziali previste per quest’estate, ma il ritardo della scorsa settimana implica che i membri dell’equipaggio dell’Expedition 71 dovranno completare il lavoro in sole 2 passeggiate. Secondo quanto ha riportato Weigel, l’ossigeno della Stazione era stato allocato per 3 passeggiate spaziali, ma quasi l’intera quantità necessaria per una EVA è stata consumata durante i preparativi dell’equipaggio la scorsa settimana. “Si usa molto ossigeno durante la fase iniziale di una EVA, quando si eseguono le attività di pre-respirazione,” ha spiegato.

Per quanto riguarda il cambio di spacewalker, “la NASA aveva già pianificato che Mike Barratt partecipasse, quindi avevamo una tuta pronta per lui,” ha detto Weigel, aggiungendo che “invece di prendere tempo extra con tutte le altre attività in corso intorno a Starliner, abbiamo deciso che fosse più sensato usare Tracy e Mike, che avrebbero comunque condotto EVA in questa serie“.

Tra le molte attività a bordo dell’ISS c’è il test di volo con equipaggio di Starliner (CFT), con gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams. La coppia doveva tornare sulla Terra una settimana dopo l’arrivo il 6 giugno, ma la data di rientro è stata più volte posticipata, in parte a causa del fitto programma della stazione.

La EVA di Dyson e Barratt del 24 giugno completerà i compiti pianificati per la passeggiata spaziale della scorsa settimana, che includevano il recupero di un’unità di comunicazione S-band RF guasta e il campionamento delle superfici esterne della stazione per uno studio sui microrganismi in ambienti di microgravità estrema. La seconda EVA della serie estiva è prevista per il 2 luglio, e si concentrerà sulla sostituzione dell’assemblaggio del giroscopio della stazione, sulla rilocazione di un’antenna e sulla preparazione per i miglioramenti futuri dello Spettrometro Magnetico Alfa (AMS).

