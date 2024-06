Protesta di Extinction Rebellion: foglio di via per il Comune di Venezia

MeteoWeb

Questa mattina Extinction Rebellion ha consegnato un enorme ed ironico foglio di via per “crimini ambientali” diretto al sindaco di Venezia e all’Amministrazione comunale. Il foglio di via è stato appeso dal balcone di Palazzo Papadopoli. Altri “fogli di via” più piccoli sono stati attaccati alle ringhiere.

“A dicembre siamo stati accusati di non rispettare questa città fragile” dichiara Gianluca, una delle persone espulse da Venezia per aver colorato le acque dei canali della città. “Ma la cura di Venezia continua ad essere messa in secondo piano rispetto al profitto, proprio da chi oggi amministra questa città: per questo abbiamo appeso questi fogli di via, perché i veri criminali sono loro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.