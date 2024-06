Record per il cosmonauta russo Oleg Kononenko, oltre 1000 giorni nello Spazio

MeteoWeb

Il cosmonauta russo Oleg Kononenko ha raggiunto e superato il traguardo di 1000 giorni trascorsi nello Spazio, stabilendo così un nuovo record mondiale. L’annuncio è arrivato direttamente dall’agenzia spaziale russa Roscosmos, che ha confermato che Kononenko ha raggiunto questa pietra miliare durante la sua attuale missione presso la Stazione Spaziale Internazionale.

“Alle 00:00:20 ora di Mosca, il cosmonauta dell’Agenzia Spaziale Statale Roscosmos Oleg Kononenko, attualmente in servizio presso la Stazione Spaziale Internazionale, ha segnato un record di 1000 giorni per la prima volta al mondo in termini di durata totale dei voli spaziali,” ha comunicato Roscosmos in una nota.

Questo record straordinario è il risultato di 5 missioni spaziali, tra cui 3 come comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Kononenko ha superato il precedente record di tempo cumulativo nello Spazio già lo scorso febbraio, quando ha raggiunto 878 giorni.

La missione attuale di Kononenko è iniziata il 15 settembre con il lancio del veicolo spaziale Soyuz MS-24, accompagnato dal cosmonauta Nikolai Chub e dall’astronauta della NASA Loral O’Hara. L’equipaggio di Kononenko rientrerà sulla Terra a settembre.

Il precedente record di giorni trascorsi nello Spazio era detenuto dal cosmonauta Gennady Padalka, ma ora è Oleg Kononenko a detenere questo ambito primato.

