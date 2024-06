Il “Reddito di Maternità”: mille euro al mese per cinque anni a chi fa figli, il disegno di legge del Governo

MeteoWeb

Il governo guidato da Giorgia Meloni potrebbe istituire un “reddito di maternità“, una misura straordinaria per favorire le nascite e dare serenità alle giovani coppie che vorrebbero fare figli ma sono frenati dalle difficoltà economiche. La proposta arriverà in parlamento tramite un disegno di legge firmato dal capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, che la presenterà in una conferenza stampa in programma mercoledì prossimo, 3 luglio, alle 13.

Si tratta di un provvedimento che istituisce un beneficio economico concesso su richiesta alle donne cittadine italiane residenti, che si rivolgono ad un consultorio pubblico, o una struttura sanitaria abilitata dalla Regione o ad un medico di fiducia, con l’obiettivo di mobilitare risorse e individuare soluzioni di sostegno alle donne per affrontare il disagio economico e sociale che alimenta la crisi demografica in Italia. La misura prevede un reddito di mille euro mensili fino ai cinque anni del figlio per le madri.

Sulla misura, ancora neanche presentata, è già scoppiata la bagarre politica con il Pd che accusa il Governo di aver abolito il reddito di cittadinanza e adesso di pensare a queste alternative. Che però hanno un presupposto molto diverso e sono legate, appunto, a contrastare la crisi demografica del Paese.

