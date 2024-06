Roma, vasto incendio a Campagnano: elicottero e Canadair in azione

MeteoWeb

Un vasto incendio di vegetazione è in corso a Campagnano (Roma). Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco con l’elicottero e un aereo Canadair. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I Vigili del Fuoco, con il supporto dei moduli della Protezione Civile, stanno operando affinché le fiamme non arrivino a ridosso delle abitazioni.

Inoltre, un vasto incendio di sterpaglie sta interessando l’area compresa tra la Vela di Calatrava e il Policlinico Tor Vergata, a Roma. Sul posto, dalle 11.30 di stamattina, sono impegnate le pattuglie del gruppo VI Torri della Polizia locale. Gli agenti hanno dovuto procedere alla chiusura di via Archiginnasio, da via Salamanca, al fine consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere il rogo.

