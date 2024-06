Roma, grosso incendio alla Magliana: case evacuate | FOTO

MeteoWeb

Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per un grosso incendio scoppiato nei pressi di via Asciano, nella zona della Magliana, a Roma. Il rogo è divampato intorno alle 13 da un cumulo di rifiuti nelle vicinanze del campo rom. Alcune abitazioni vicine sono state evacuate. Gli agenti dell’XI Gruppo Marconi e del IX Gruppo Eur hanno interdetto la circolazione dei veicoli sul viadotto della Magliana, al momento chiuso da via Cristoforo Colombo a via Isacco Newton in entrambe le direzioni. Sul posto stanno intervenendo Vigili del Fuoco e Protezione Civile per lo spegnimento dell’incendio.

Una enorme nube nera si è levata in cielo, visibile da diverse zone di Roma. Le fiamme hanno coinvolto anche rifiuti e plastica. I soccorritori hanno attivato anche il supporto aereo per domare le fiamme dall’alto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.