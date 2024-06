MeteoWeb

A Roma, al Quadraro, in via Sestio Menas, si è aperta una seconda voragine, nell’area già precedentemente chiusa al traffico. Una betoniera, impiegata per lavori di ripristino del manto stradale, è parzialmente sprofondata. Sul posto pattuglie della polizia locale. In corso l’intervento da parte dei vigili del fuoco per la rimozione del mezzo.

