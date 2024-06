Satellite russo si rompe nello spazio: astronauti sulla ISS costretti a rifugiarsi

MeteoWeb

Un satellite russo in disuso si è frantumato in più di 100 pezzi di detriti in orbita, costringendo gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a rifugiarsi per circa un’ora e aggiungendosi alla massa di spazzatura spaziale già in orbita. Non ci sono dettagli immediati su cosa abbia causato la rottura del satellite di osservazione terrestre russo RESURS-P1, dichiarato “morto” uso nel 2022.

L’evento ha avuto luogo intorno alle 18 (ora italiana) di mercoledì 26 giugno, ha affermato lo Space Command. Si è verificato in un’orbita vicino alla ISS, spingendo gli astronauti statunitensi a bordo a rifugiarsi nelle loro navicelle spaziali per circa un’ora, ha affermato l’ufficio della Stazione Spaziale della NASA. Lo U.S. Space Command, che ha monitorato lo sciame di detriti, ha affermato che non c’è una minaccia immediata per gli altri satelliti.

Lo U.S. Space Command, che ha la sua rete globale di radar di tracciamento spaziale, ha spiegato che il satellite ha immediatamente creato “oltre 100 pezzi di detriti tracciabili”. Il satellite era gestito dall’agenzia spaziale russa Roscosmos.

Gli astronauti si sono rifugiati nelle loro navicelle

I sei astronauti statunitensi attualmente sulla ISS sono stati allertati dal controllo missione della NASA a Houston intorno alle 3 di questa mattina per eseguire le procedure di “rifugio sicuro”, in cui ogni membro dell’equipaggio si precipita nella navicella spaziale in cui è arrivato, nel caso in cui sia richiesta una partenza di emergenza.

Gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Sunni Williams sono saliti a bordo della loro navicella spaziale Starliner, la capsula costruita da Boeing che è attraccata dal 6 giugno nella sua prima missione di prova con equipaggio sulla ISS. Tre degli altri astronauti statunitensi e un cosmonauta russo sono saliti sulla capsula Crew Dragon della SpaceX che li ha trasportati sulla ISS a marzo, mentre il sesto astronauta statunitense si è unito ai due cosmonauti rimasti nella loro capsula russa Soyuz che li ha trasportati a settembre dell’anno scorso.

Gli astronauti sono usciti dalle loro navicelle spaziali circa un’ora dopo e hanno ripreso il loro normale lavoro sulla stazione, ha affermato la NASA.

Il caso del 2021

Grandi eventi che generano detriti in orbita sono rari, ma destano crescente preoccupazione poiché lo spazio si affolla di reti satellitari vitali per la vita quotidiana sulla Terra, da Internet a banda larga e comunicazioni a servizi di navigazione di base, nonché satelliti non più in uso.

La Russia ha suscitato forti critiche da parte degli Stati Uniti e di altri Paesi occidentali nel 2021 quando ha colpito uno dei suoi satelliti defunti in orbita con un missile anti-satellite (ASAT) basato a terra lanciato dal suo sito missilistico di Plesetsk. L’esplosione, che testava un sistema d’arma prima dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel 2022, ha creato migliaia di pezzi di detriti orbitali.

La causa della rottura di RESURS-P1

Nella finestra temporale di circa 88 minuti della rottura iniziale di RESURS-P1, il sito di Plesetsk era uno dei tanti luoghi sorvolati sulla Terra, ma non c’erano indicazioni immediate da allerte spaziali o marittime che la Russia avesse lanciato un missile per colpire il satellite, ha affermato Jonathan McDowell, astronomo di Harvard e tracker spaziale. “Trovo difficile credere che userebbero un satellite così grande come bersaglio ASAT“, ha affermato McDowell. “Ma, con i russi di oggi, chi lo sa”.

Lui e altri analisti hanno ipotizzato che la rottura potrebbe essere stata causata da un problema con il satellite, come carburante rimanente a bordo che ha causato un’esplosione.

Cosa succede ai vecchi satelliti

I satelliti morti rimangono in orbita fino a quando non scendono nell’atmosfera terrestre per una fine infuocata anni dopo, oppure, in circostanze ampiamente preferite ma meno comuni, volano verso una “orbita cimitero” a circa 36.000km dalla Terra per ridurre il rischio di schiantarsi contro satelliti attivi.

Roscosmos ha dismesso il satellite RESURS-P1 a causa di guasti alle apparecchiature di bordo nel 2021, annunciando la decisione l’anno successivo. Da allora, il satellite sembrava aver abbassato la sua altitudine attraverso strati di altri satelliti attivi per un eventuale rientro atmosferico.

La prospettiva di collisioni satellitari e di guerra spaziale ha aggiunto urgenza alle richieste di stabilire un meccanismo internazionale di gestione del traffico spaziale, che attualmente non esiste.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.