Scoperto nuovo pianeta extrasolare nella costellazione del Delfino

MeteoWeb

È stato scoperto un nuovo pianeta extrasolare nella costellazione del Delfino a 300 anni luce da noi simile a Giove, attorno ad una stella simile al Sole. Si tratta dell’oggetto TOI-6883 b, così denominato secondo la nomenclatura TESS, diventato oggetto di interesse successivamente alla segnalazione da parte di Giuseppe Conzo del Gruppo Astrofili Palidoro nel Febbraio 2024. Sono state analizzate le osservazioni del telescopio spaziale TESS che hanno mostrato un evidente transito extrasolare con un calo di luminosità della stella target e tali osservazioni sono state segnalate su ExoFOP, il programma di FollowUP di TESS, attraverso il quale Conzo ha ricevuto feedback positivo.

In seguito all’approvazione a pianeta candidato, assieme a Mara Moriconi, si è effettuato uno studio che ha analizzato tutte le possibili casistiche che escludono l’osservazione della stella target da eventuali falsi positivi. A confermare questo pianeta è stato il team del SETI Institute guidato da Lauren Sgro che ha effettuato diverse osservazioni per analizzare il periodo orbitale e tutte le caratteristiche fondamentali, utilizzando sia il metodo dei transiti sia quello delle velocita radiali, grazie ai quali si sono potute definire caratteristiche importanti come la massa.

Il pianeta è censito nel database europeo dei pianeti extrasolari al seguente link https://exoplanet.eu/catalog/toi_6883_b–8968/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.