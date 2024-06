Soccorsa turista friulana colta da malore nella Riserva dello Zingaro | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Su allertamento della Centrale Operativa 118, i tecnici della Stazione Palermo del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per il recupero di una turista friulana di 67 anni, colta da malore nel territorio della Riserva dello Zingaro. La donna, mentre rientrava insieme al marito da un’escursione nella zona di Cala Capreria, ha accusato un malore che le ha impedito di risalire il sentiero. Richiesti i soccorsi dal marito al Numero Unico d’Emergenza 112, sono stati attivati i tecnici del CNSAS Sicilia che hanno raggiunto a piedi la turista, insieme ai sanitari 118 in stretto rapporto sinergico ed operativo e, dopo aver valutato le sue condizioni, hanno provveduto tramite barella portantina al trasporto fino all’ambulanza, che attendeva all’ingresso della riserva.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), ai sensi della vigente normativa, è il soggetto di riferimento esclusivo per ogni Servizio Sanitario regionale e per le Centrali Operative 118, per la risoluzione di interventi di soccorso di tipo sanitario ed a rischio di evoluzione sanitaria in ambiente montano, impervio ed in grotta ed opera sempre in stretto coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale, con il Sistema di Emergenza ed Urgenza delle Regioni, con i servizi di elisoccorso, con le Centrali del Numero Unico di Emergenza (NUE) 112.

Soccorsa turista colta da malore nella Riserva dello Zingaro

