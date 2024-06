Spazio Aereo chiuso in Puglia per il G7 di Borgo Egnazia: l’Aeronautica Militare presidierà i cieli

MeteoWeb

L’Aeronautica Militare ha disposto alcune limitazioni dello spazio aereo sulla Puglia in occasione del G7 che domani, giovedì 13 giugno, prenderà il via a Borgo Egnazia, Puglia. Oltre ai leader di Italia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania e Giappone, al G7 italiano saranno presenti anche i leader di Algeria, Argentina, Brasile, Emirati Arabi Uniti (UAE), Giordania, India, Kenya, Mauritania, OCSE, ONU, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Banca Africana di Sviluppo e Banca Mondiale.

E’ un evento importante e senza precedenti storici in un contesto geopolitico così delicato come quello attuale, e per questo le misure di sicurezza sono massime. Anche dal punto di vista aeronautico.

Dall’11 al 16 Giugno rimarrò chiuso l’aeroporto di Taranto, mentre quello di Bari subirà variazioni. Il 13 Giugno chiuderà l’aeroporto di Brindisi. Dalle 12.00 del 12 giugno alle 20.00 locali del 16 giugno 2024 sono vietate tutte le operazioni nelle avio-idro-elisuperfici delle regioni Puglia e Basilicata.

A corredo dell’articolo la mappa dell’Aeronautica italiana riguardo le limitazioni dello spazio aereo pugliese in occasione del G7.

Complessivamente, 7.500 uomini e donne delle forze dell’ordine sono in campo a protezione del G7 di Borgo Egnazia. Saranno presenti anche le forze speciali dei NOCS e del GIS.

Nel primo anello agiscono e lavorano operatori provenienti dal Nocs (nucleo operativo centrale sicurezza) della Polizia e del Gis (gruppo di intervento speciale) dei Carabinieri. Su tutte le fasi dell’evento vigileranno la Sala operativa interforze.

