Uno squalo mai visto: in Florida pescata una ‘creatura’ con la gobba

Uno squalo ‘misterioso’ è stato pescato in Florida. Le immagini della creatura catturata da due pescatori sono diventate oggetto di discussione, fino a finire sotto i riflettori del FWC Fish and Wildlife Research Institute. Gli studiosi hanno osservato l’animale, uno squalo toro poi rimesso in libertà, e hanno notato anomalie evidenti.

“Lo squalo” pescato nelle acque dell’Indian River nell’area di Titusville, non lontano dall’Atlantico, “sembra presentare una forma di scoliosi o una deformità spinale che colpisce la colonna vertebrale. Sebbene la condizione sia rara, il nostro team ha evidenziato anomalie simili in altri squali e in altre specie di pesci. Questo squalo, in particolare, è stato liberato con successo“, si legge nel post.

“C’è voluta un’ora per tirarlo fuori”, dice Brian Tittle, che con il figlio ha catturato la creatura. “Peschiamo da tutta la vita – aggiunge al Miami Herald -. Appena lo abbiamo visto, abbiamo capito che qualcosa non andava”.

