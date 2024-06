MeteoWeb

Ieri, 6 giugno 2024, SpaceX ha scritto un nuovo capitolo nella storia del volo spaziale con il 4° volo di prova senza equipaggio del suo megarazzo Starship. Questo evento rappresenta un passo gigantesco nello sviluppo di un sistema di lancio rivoluzionario, destinato a trasformare il futuro dell’esplorazione spaziale e a portare gli astronauti della NASA sulla Luna già nel 2026.

Il 4° epico lancio di Starship, le pietre miliari

Alle 7:50 del mattino ora locale (14:50 ora italiana), il booster Super Heavy è decollato dal complesso di SpaceX a Starbase, nel Sud del Texas, con 32 dei suoi 33 motori Raptor alimentati a metano accesi, generando una spinta impressionante di 16,7 milioni di libbre. Super Heavy ha completato con successo una delle sue principali missioni: un rientro controllato e morbido nel Golfo del Messico. Il razzo ha raggiunto un’altitudine significativa e ha eseguito un rientro controllato, dimostrando la capacità di SpaceX di manovrare e riutilizzare il veicolo in modo sicuro e efficiente.

Lo stadio superiore del razzo, “Ship“, si è separato dal primo stadio pochi minuti dopo il lancio, accendendo i suoi 6 motori Raptor. Ship ha raggiunto altitudini orbitali superiori ai 200 km e ha eseguito manovre complesse durante il rientro atmosferico. Nonostante il danneggiamento di una delle alette di controllo durante la discesa, Ship ha mantenuto il controllo e ha eseguito un ammaraggio morbido nell’Oceano Indiano, confermando la robustezza del design di Starship.

“Un successo epico”

Elon Musk, fondatore di SpaceX, ha esultato sui social media, definendo il test un “successo epico“. Questo entusiasmo è stato condiviso dall’amministratore della NASA, Bill Nelson, che ha sottolineato come questo successo rappresenti un passo decisivo verso il ritorno dell’umanità sulla Luna tramite il programma Artemis.

La missione Artemis III, prevista per il 2026, utilizzerà una versione personalizzata di Ship come lander lunare, segnando il primo atterraggio con equipaggio sulla superficie lunare dal 1972. Questo obiettivo ambizioso dipenderà dalla prontezza del sistema Starship, ma i progressi fatti finora sono estremamente promettenti.

Gli obiettivi futuri

I test senza equipaggio di SpaceX stanno seguendo un percorso graduale e metodico per preparare Starship a una vasta gamma di missioni future, inclusi il dispiegamento di satelliti Starlink, viaggi tra spaceport terrestri e missioni con equipaggio verso la Luna, Marte e oltre. Questi primi test non prevedono il trasporto di payload: come ha affermato il commentatore di SpaceX Dan Huot, “i dati sono il carico utile“.

Con il progredire del programma di sviluppo, i test di volo includeranno operazioni multi-orbitali, dispiegamento di carichi utili e atterraggi di precisione sulle piattaforme di atterraggio. SpaceX e la Federal Aviation Administration hanno già concordato un accordo per semplificare il processo regolamentare per i futuri voli, facilitando così una rapida progressione verso nuovi traguardi.

Dal 4° lancio ai nuovi traguardi di Starship

Il 4° volo di prova del più grande e potente razzo mai costruito è ora parte della storia, e che viaggio emozionante è stato per SpaceX. Il veicolo alto 122 metri è decollato su un pilastro di fuoco mettendo a segno 2 obiettivi principali: il rientro morbido del booster Super Heavy nel Golfo del Messico e il rientro controllato dello stadio superiore, Ship, che ha eseguito un ammaraggio nell’Oceano Indiano.

4° volo di Starship, il liftoff in slow motion

Il successo del 4° volo dimostra i progressi significativi fatti dal sistema Starship, che dovrà superare molti altri test prima di essere pronto per le missioni storiche previste. SpaceX ha già in programma numerosi lanci futuri, con l’obiettivo di effettuare 6 voli di prova nel 2024. Questo ritmo di sviluppo accelerato potrebbe portare a una rivoluzione nel modo in cui concepiamo i viaggi spaziali, rendendo possibili missioni regolari verso la Luna e, in futuro, verso Marte.

Il percorso verso nuovi traguardi nel volo spaziale è ben avviato, e SpaceX continua a scrivere la storia con ogni lancio di Starship. I progressi compiuti non solo avvicinano l’umanità al sogno di esplorare altri mondi, ma aprono anche la strada a una nuova era di accessibilità e frequenza dei viaggi spaziali. Con ogni successo, SpaceX dimostra che il futuro dell’esplorazione spaziale è più luminoso che mai, e che i nostri sogni di raggiungere le stelle sono sempre più vicini a diventare realtà.

