La Tempesta Alberto si abbatte sul Texas, forti piogge e inondazioni sulla costa | FOTO

La tempesta “Alberto” si è abbattuta sul Texas, portando forti piogge, raffiche di vento e inondazioni lungo la costa. Secondo quanto riportato da ABC News, la tempesta si è formata al largo delle coste del Messico e ha colpito in particolare il Sud del Texas.

Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha dichiarato preventivamente lo stato di catastrofe meteorologica. È stata emessa un’allerta per tempesta tropicale per la costa del Texas, dal Passo di San Luis a Corpus Christi fino alla foce del Rio Grande. ABC News spiega che vi è un rischio moderato di inondazioni improvvise a Corpus Christi e Brownsville. Le inondazioni costiere rappresentano una minaccia anche per la costa della Louisiana, inclusa New Orleans. I meteorologi avvertono inoltre della possibilità di formazione di alcuni tornado.

