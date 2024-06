Tornado in 3 stati USA: case danneggiate, morto un bimbo di 2 anni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Tempeste e tornado distruttivi hanno colpito parti di almeno tre stati USA, tra cui un sobborgo di Washington D.C., uccidendo almeno una persona e ferendone altre. Un tornado ha devastato Livonia, sobborgo di Detroit, in Michigan, e ha fatto crollare un albero su una casa, uccidendo un bambino di 2 anni e ferendo gravemente la madre. “Questa è una tragedia terribile per la nostra comunità”, ha affermato il sindaco di Livonia Maureen Miller Brosnan. “I nostri cuori sono spezzati e inviamo le nostre più sentite condoglianze“.

Le tempeste si sono intensificate mentre attraversavano la Virginia Occidentale e il Maryland nella sera di mercoledì 5 giugno e hanno prodotto più di 10 segnalazioni di tornado nei due stati. Un tornado che si è spostato attraverso il sobborgo di Gaithersburg, a Washington D.C., ha intrappolato cinque persone in una casa crollata nella tempesta. Una persona è stata portata in ospedale con ferite traumatiche, ha detto alla CNN il capo assistente dei Vigili del Fuoco e del soccorso della contea di Montgomery, David Pazos. Altre due case nel sobborgo densamente popolato con circa 70.000 residenti sono state gravemente danneggiate dagli alberi, secondo il portavoce capo dei Vigili del Fuoco Pete Piringer. Diverse persone sono state estratte dalle strutture danneggiate e trasportate in ospedale, hanno riferito i funzionari di emergenza.

Dentro il tornado di Gaithersburg

Un tornado è stato visto anche vicino a Baltimora, ad Arbutus, nel Maryland, ha detto l’ufficio del National Weather Service locale. L’US Storm Prediction Center ha detto che numerosi alberi e linee elettriche sono caduti nell’area.

Nella zona di Sykesville, in Maryland, non ci sono state segnalazioni immediate di feriti, ma almeno 10 strutture sono state danneggiate, principalmente dai forti venti, secondo il portavoce dei Vigili del Fuoco Bill Rehkopf. Una è stata gravemente danneggiata da un albero.

Tornado a Poolesville, nel Maryland

Le squadre di rilevamento del National Weather Service visiteranno le aree duramente colpite per valutare i danni e determinare quanti tornado ci sono stati e quanto sono stati forti. I tornado deboli non sono rari nella regione di DC, ma solo una manciata nella storia registrata è stata di intensità EF3 o maggiore.

Nel 2002, un tornado F4 ha devastato parti di La Plata, nel Maryland, a sud di DC. Quella tempesta ha ucciso tre persone e causato danni per oltre 100 milioni di dollari, secondo i dati del National Weather Service.

Tornado in altri stati USA

Tornado si sono formati anche in Alabama e Ohio, poiché le tempeste negli USA hanno superato le aspettative previste. Un possibile tornado ha causato danni anche a Frazeysburg, in Ohio. I risultati sono detriti disseminati per le strade, pali della luce spezzati e alcune strutture parzialmente crollate. Il Dipartimento di Polizia della città ha affermato che “non ci sono state segnalazioni gravi di feriti“.

