Tragico incidente in Messico: turista americano muore folgorato in un idromassaggio

Un tragico incidente ha colpito un resort turistico a Puerto Peñasco, una popolare destinazione turistica nello stato messicano di Sonora. Un turista americano di 43 anni ha perso la vita folgorato mentre si trovava in un idromassaggio. La sua compagna, che era con lui al momento dell’incidente, ha riportato gravi lesioni ed è stata trasferita d’urgenza negli Stati Uniti per ricevere cure mediche specialistiche.

Il turista e l’idromassaggio

Secondo un comunicato diffuso dalla Procura generale di giustizia dello stato di Sonora, la tragedia sembra essere stata causata da una scarica elettrica che ha colpito entrambi mentre erano immersi nell’idromassaggio del loro alloggio in un complesso di condomini privati. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli impianti elettrici nelle strutture turistiche della zona. Puerto Peñasco, conosciuta anche come Rocky Point, è una meta molto frequentata dai turisti americani per le sue spiagge e la sua vicinanza agli Stati Uniti. La morte del turista ha scosso la comunità locale e internazionale, portando a una maggiore attenzione sulla necessità di rigorosi controlli di sicurezza nelle strutture turistiche.

Il nome delle vittime non è stato reso pubblico, ma il consolato americano in Messico sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali e con i familiari per offrire assistenza e supporto.

Questo tragico evento sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di effettuare controlli regolari sulle apparecchiature elettriche nei luoghi pubblici e privati, al fine di prevenire simili incidenti in futuro.

