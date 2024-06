Tumori “insoliti” sono emersi dopo la pandemia: i medici si chiedono se sia colpa del Covid

MeteoWeb

Non è un’idea nuova che i virus possano causare o accelerare il cancro. Ma probabilmente passeranno anni prima che emergano risposte sulla relazione tra Covid e cancro. Nel 2021, Kashyap Patel, CEO di Carolina Blood and Cancer Care Associates, aveva visto un paziente sulla quarantina affetto da colangiocarcinoma, un cancro raro e letale dei dotti biliari che tipicamente colpisce le persone di 70-80 anni. Altri colleghi hanno affermato di aver recentemente trattato pazienti con diagnosi simili. “Pratico da 23 anni e non ho mai visto nulla di simile”, ha ricordato in seguito Patel. Asutosh Gor, un altro oncologo, concorda: “eravamo tutti scossi”.

C’erano anche altre stranezze: più pazienti alle prese con più tipi di cancro che si manifestavano quasi contemporaneamente e più di una dozzina di nuovi casi di altri tumori rari.

Patel si ritrovava sempre più con un pensiero inquietante: il Covid potrebbe infiammare le braci del cancro? L’aumento dei tumori aggressivi e in stadio avanzato dall’inizio della pandemia è confermato da alcuni primi dati nazionali e da una serie di grandi istituzioni oncologiche. Molti esperti hanno per lo più respinto questa tendenza come una conseguenza prevista delle interruzioni dell’assistenza sanitaria iniziate nel 2020. Ma non tutti.

L’idea che alcuni virus possano causare o accelerare il cancro non è affatto nuova. Gli scienziati hanno riconosciuto questa possibilità sin dagli anni ’60 e oggi i ricercatori stimano che il 15-20% di tutti i tumori nel mondo provengano da agenti infettivi come l’HPV, l’Epstein-Barr e l’epatite B.

Probabilmente passeranno molti anni prima che il mondo abbia risposte conclusive sul fatto che il Covid sia complice dell’ondata di casi di cancro, ma Patel e altri scienziati preoccupati chiedono al governo degli Stati Uniti di rendere questa domanda una priorità sapendo che potrebbe influenzare il trattamento e la gestione di milioni di malati di cancro per i decenni a venire.

“Stiamo studiando completamente questo virus”, ha affermato Douglas C. Wallace, genetista e biologo evoluzionista dell’Università della Pennsylvania. “Gli effetti di questo fenomeno ripetuto nel corso della nostra vita saranno molto più significativi di quanto si pensi”.

Ma non esistono dati reali che colleghino il SARS-CoV-2 al cancro e alcuni scienziati rimangono scettici. John T. Schiller, ricercatore del National Institutes of Health e pioniere nello studio dei virus che causano il cancro, ha affermato che gli agenti patogeni noti per causare il cancro persistono nel corpo a lungo termine. Ma la classe di virus respiratori che include l’influenza e l’RSV – una famiglia che conta il Coronavirus come membro – infetta un paziente e poi in genere scompare invece di persistere e non si ritiene che causi il cancro. “Non si può mai dire mai, ma quel tipo di virus non suggerisce che sia implicato nel cancro“, ha detto Schiller.

David Tuveson, direttore del Cancer Center del Cold Spring Harbor Laboratory ed ex Presidente dell’American Association for Cancer Research, ha affermato che non ci sono prove che il Covid trasformi direttamente le cellule per renderle cancerose. Ma questa potrebbe non essere tutta la storia. Tuveson ha affermato che una serie di piccoli e primi studi – molti dei quali sono stati pubblicati negli ultimi nove mesi – suggeriscono che l’infezione da Covid può indurre una cascata infiammatoria e altre risposte che, in teoria, potrebbero esacerbare la crescita delle cellule tumorali.

Si è chiesto se potrebbe essere più simile a un fattore di stress ambientale, come il tabacco, l’alcol, l’amianto o le microplastiche. “Il Covid distrugge il corpo, ed è lì che possono iniziare i tumori”, ha detto Tuveson, spiegando come gli studi autoptici di persone morte di Covid hanno mostrato tessuti invecchiati prematuramente.

“Speriamo di sbagliarci”

Il corpo umano è costituito da trilioni di cellule in costante stato di crescita, riparazione e morte. Nella maggior parte dei casi, le cellule con DNA danneggiato si riparano o semplicemente scompaiono. A volte, iniziano a raccogliere errori nel loro codice genetico e si scatenano senza controllo nei tumori, distruggendo parti del corpo.

Afshin Beheshti è Presidente del COVID-19 International Research Team, un gruppo di scienziati provenienti da contesti eclettici che si sono riuniti durante la pandemia per considerare modi fuori dagli schemi per affrontare il virus. Il background di Beheshti è nella biologia del cancro, e ha detto che con l’evoluzione della scienza sul virus – compresi studi che mostrano un’infiammazione diffusa a seguito di un’infezione, l’impatto sul sistema vascolare e l’infezione in più organi vulnerabili allo sviluppo di cellule staminali del cancro – ha continuato a pensare che “i segnali sembravano essere correlati ai cambiamenti precoci del cancro”.

Circa un anno fa, Beheshti, un ricercatore in visita al MIT e al Broad Institute di Harvard, ha contattato Patel, ex Presidente della Community Oncology Alliance, un gruppo nazionale di specialisti indipendenti del cancro, e hanno ospitato un simposio con altri scienziati che ha concluso che esistono prove convincenti che suggeriscono collegamenti tra il Covid e il cancro. “Speriamo di sbagliarci”, ha detto Beheshti. “Ma sfortunatamente tutto spinge verso questa ipotesi”.

I membri del gruppo stanno avviando studi di ricerca che cercano di mettere insieme il puzzle dell’infezione da Covid, del Long Covid e del cancro.

Wallace – lo scienziato dell’Università della Pennsylvania considerato il padre del campo della genetica mitocondriale umana – sta studiando come il Covid influisce sulla produzione di energia nelle cellule e come ciò potrebbe influenzare la vulnerabilità al cancro. Separatamente, gli esperti di biodati stanno sequenziando i profili genetici degli organi di persone decedute a causa del Covid e sottoposte ad autopsia.

E un team dell’Università del Colorado sta studiando se il Covid risveglia le cellule tumorali dormienti nei topi. Le loro scoperte, secondo un rapporto preprint pubblicato ad aprile, hanno mostrato che quando i topi sopravvissuti al cancro venivano infettati dal SARS-CoV-2, le cellule tumorali dormienti proliferavano nei polmoni. Hanno visto risultati simili con il virus dell’influenza.

Ashani Weeraratna, Professoressa presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ha affermato che lo studio del Colorado, a cui non ha partecipato, fa parte di un nuovo campo di lavoro emerso negli ultimi dieci anni che approfondisce quali stimoli possono risvegliare le cellule tumorali. Ha affermato che ciò è coerente con la ricerca che evidenzia l’importanza del sistema immunitario nell’attivazione delle cellule dalla dormienza, quindi è logico che “qualcosa come l’influenza o il Covid che innesca l’infiammazione possa cambiare nel microambiente immunitario”. Ma i risultati l’hanno sorpresa perché “è raro che i dati siano così sorprendenti”.

Weeraratna ha affermato che, pur credendo che i risultati dello studio del Colorado siano importanti, dovrebbero essere interpretati con cautela. Gli studi sui topi spesso non si traducono in esperienze umane. Ha anche detto che è importante sottolineare che la ricerca e altri documenti recenti incentrati su Covid e cancro coinvolgono infezioni acute o Long Covid non suggeriscono un legame tra il vaccino contro il Covid e il cancro.

Tuttavia, Weeraratna ha detto c’è un importante aspetto per la salute pubblica. “Mitigare il rischio di infezione può essere di particolare importanza per i malati di cancro”, ha affermato Weeraratna. Sulla base dei risultati dello studio, le misure adottate dai pazienti vulnerabili a partire dai primi giorni della pandemia – indossare mascherine, evitare luoghi affollati, vaccinarsi – diventano ancora più importanti.

Altri studi offrono indizi rivelatori sul legame tra virus e cancro. I patologi dell’Università dell’Arkansas for Medical Sciences hanno riferito nel 2021 sulla rivista Communications Biology che le proteine di ​​SARS-CoV-2 hanno alimentato la replicazione di un herpesvirus considerato uno dei principali virus che portano al cancro. Altri studi hanno implicato il Coronavirus nel contribuire a stimolare le cellule del cancro al seno dormienti.

Un articolo pubblicato nel 2023 sulla rivista Biochimie ha esplorato i meccanismi che il Covid potrebbe sfruttare per aggravare diverse forme di cancro, tra cui quello polmonare, del colon-retto, del pancreas e del cavo orale. I ricercatori hanno suggerito che il percorso più probabile fosse attraverso l’interruzione della capacità del corpo di sopprimere i tumori, ma i ricercatori hanno riconosciuto la mancanza di prove dirette a sostegno della teoria.

Le ricerche di Patel

Patel sta conducendo le proprie ricerche su quello che ha definito “un modello insolito” di cancro. È spinto dal vedere i pazienti, soprattutto quelli più giovani, morire così rapidamente. Sta esaminando potenziali correlazioni tra marcatori di Long Covid e tumori insoliti. Ha raccolto dati da quasi 300 pazienti e vuole creare un registro nazionale per analizzare le tendenze. Finora, il suo ufficio ha registrato più di 15 pazienti con tumori multipli, più di 35 pazienti con tumori rari e più di 15 coppie con nuovi tumori dall’inizio della pandemia nel 2020.

Patel teorizza che gli effetti delle infezioni da Covid potrebbero essere cumulativi nelle persone infettate più volte. Lo stress legato alla pandemia può aggravare la minaccia, ha affermato, esacerbando l’infiammazione. Se viene stabilito un collegamento tra il virus e il cancro, ha detto, i medici potrebbero identificare i pazienti a maggior rischio e implementare screening prima e persino prescrivere ad alcuni pazienti farmaci antinfiammatori.

Mammografie e colonscopie non avrebbero fatto nulla per prevenire la malattia di uno dei pazienti di Patel, un 78enne a cui sono stati diagnosticati tre tumori – gola, fegato e polmoni – nel giro di un anno. Poi ci sono Bob e Bonnie Krall, una coppia che in un periodo di 14 mesi ha sopportato tre tipi di cancro in totale, nonostante nessuno dei due avesse una storia familiare o una predisposizione genetica.

Patel ha incontrato i Krall nel 2022 quando a Bob è stata diagnosticata la leucemia linfocitica cronica, un cancro del sangue e del midollo osseo. Durante uno dei trattamenti di suo marito, Bonnie ha detto che stava affrontando i suoi problemi di salute legati al Long Covid, incluso il mal di stomaco. I farmaci non aiutavano. Patel ha fatto dei test e ha scoperto che anche Bonnie aveva il cancro. Quando è stato programmato un intervento chirurgico, poche settimane dopo la diagnosi, il tumore maligno nel suo addome era cresciuto di altri tre centimetri. Quest’anno, i medici di Bob hanno riscontrato un cancro ai polmoni. Il cancro del sangue di Bob è considerato raro con solo quattro o cinque casi su 100.000 persone, ma è stato sorpreso di scoprire che anche quattro dei suoi vicini e amici ne sono affetti.

I tumori tipicamente iniziano in una parte del corpo e si diffondono. È raro che tumori distinti inizino in diverse parti del corpo in un breve lasso di tempo. Patel ha detto che i Krall e il 78enne avevano anticorpi del Covid “alle stelle” nel sangue, anche se non è sicuro di come ciò si colleghi al cancro, ammesso che ci sia un collegamento.

Insomma, la ricerca su un legame tra Covid e cancro è ampia e richiederà molto tempo prima di poter giungere ad una conclusione definitiva.

