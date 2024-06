Ucraina, blackout sempre più gravi: “prepariamoci a rimanere senza corrente 20 ore al giorno”

MeteoWeb

I cittadini ucraini dovranno affrontare lunghe interruzioni giornaliere dell’elettricità fino alla fine di luglio, poiché le riparazioni programmate alle centrali nucleari metteranno ulteriormente a dura prova il già pesantemente danneggiato sistema energetico del Paese, secondo il capo dell’operatore di rete Ukrenergo, Volodymyr Kudritsky:

“Le riparazioni dei reattori delle centrali nucleari ucraine rendono necessarie le interruzioni di corrente, poiché gli attacchi russi hanno distrutto o danneggiato le centrali non nucleari e le infrastrutture energetiche che l’Ucraina avrebbe potuto utilizzare per integrare la carenza“. Gli ucraini potrebbero trovarsi ad affrontare fino a 20 ore di blackout al giorno in uno scenario “peggiore” se il Paese non sarà in grado di riparare e difendere adeguatamente le proprie infrastrutture energetiche dagli attacchi russi, ha affermato il direttore esecutivo della più grande società energetica privata ucraina, DTEK, Dmytro Sakharuk.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.