Meteo Umbria, temperature sotto la media anche di 10°C

L’estate meteorologica è iniziata sabato 1 giugno, ma sull’Italia si fa ancora attendere. Anche l’Umbria ne risente, con temperature massime sotto la media del periodo anche di 9-10°C, oltre a piogge e temporali. Nelle prime ore della mattina di oggi, lunedì 3 giugno, il maltempo ha portato anche accumuli di 13–16mm di acqua in circa mezz’ora nella zona tra Bevagna e Foligno. Le piogge hanno interessato anche l’area a ridosso di Perugia, ma con minore intensità. Sul fronte delle previsioni meteo, i prossimi giorni saranno ancora caratterizzati da instabilità, stando al Centro funzionale della Protezione Civile regionale, anche se le temperature sono date in rialzo.

