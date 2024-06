Montagna: uomo disperso da ieri sera in Valtellina, ricerche in corso

MeteoWeb

Era partito ieri sera dal comune di San Giacomo Filippo per recarsi in località Sommarovina, a una quota di 900 metri, ma di lui si sono perse le tracce. Ieri sera, in Valtellina, sono scattate le ricerche per un uomo che non ha fatto rientro a casa. La segnalazione è stata raccolta dagli uomini della stazione di Chiavenna del Soccorso Alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. Immediatamente le squadre si sono attivate, sotto la pioggia battente, ispezionando le zone prioritarie.

Impegnati, oltre al CNSAS (Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) anche SAGF (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) e Vigili del Fuoco. Sono al lavoro anche i cani molecolari dell’Associazione nazionale Carabinieri. Le ricerche sono tuttora in corso e proseguiranno per tutta la giornata. Le squadre stanno ispezionando zone più ampie, anche con l’ausilio dei droni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.