Il vento spinge le fiamme, incendio infuria in New Mexico | FOTO e VIDEO

Un incendio divampato lunedì mattina a Ovest di Ruidoso, in New Mexico (USA), ha costretto i residenti a fuggire dalle proprie case. Il rogo, denominato “South Fork Fire“, è scoppiato intorno alle 9 del mattino nella riserva di Mescalero e si è rapidamente esteso a oltre 5mila acri entro la fine della giornata, come riferito dalle autorità locali.

L’ordine di evacuazione obbligatoria è arrivato dal governo di Ruidoso tramite i social: “Evacuazione immediata e obbligatoria per il Villaggio di Ruidoso — andate via subito!!”, poco prima delle 19.

Il Dipartimento delle Foreste del New Mexico ha dichiarato che l’incendio si è diffuso con una rapidità allarmante, mostrando un comportamento estremo delle fiamme. Alle 23:30, l’incendio aveva già raggiunto circa 5.252 acri e non era stato contenuto nemmeno per l’1%.

Molteplici ordini di evacuazione sono stati emessi, con i residenti invitati a lasciare immediatamente le case senza cercare di portare con sé beni preziosi o tentare di difendere le proprietà. Al momento non sono stati segnalati decessi, anche se il numero di strutture danneggiate o distrutte rimane sconosciuto.

Ceneri ardenti dall’incendio sono cadute ad Alto, un centro abitato a Nord di Ruidoso, come ha riportato il governo locale. Una parte della U.S. Highway 70 vicino alla riserva è stata chiusa.

Ruidoso, Alto e la riserva sono situati nella catena montuosa di Sierra Blanca, circa 130 miglia a Sud/Est di Albuquerque. La causa dell’incendio è attualmente sotto indagine. Il rogo è divampato in un momento in cui gran parte del Sud/Ovest americano, inclusa parte del New Mexico, è sotto avviso “bandiera rossa” a causa del rischio di incendi dovuto all’aria molto secca e ai venti forti.

