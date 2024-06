Vernice arancione sui jet privati, blitz degli ecoattivisti all’aeroporto di Stansted

MeteoWeb

Nuovo blitz degli ecoattivisti di Just Stop Oil, dopo quello di ieri a Stonehenge: questa mattina 2 donne sono riuscite a entrare nell’area VIP dell’aeroporto londinese di Stansted e hanno cosparso di vernice arancione alcuni jet privati con degli estintori. Tra questi, secondo quanto affermato dal gruppo ambientalista, ci sarebbe anche l’aereo della cantante Taylor Swift, giunta recentemente nel Regno Unito per un concerto previsto domani sera allo stadio di Wembley.

Le due attiviste, Jennifer Kowalski di 28 anni e Cole Macdonald di 22 anni, sono state arrestate con l’accusa di vandalismo e “interferenza al funzionamento delle infrastrutture nazionali“.

Just Stop Oil, che nelle ultime settimane ha intensificato le azioni dimostrative in vista delle elezioni politiche britanniche del 4 luglio, ha rilanciato oggi la sua richiesta al futuro governo del Regno Unito: porre fine allo sfruttamento dei combustibili fossili entro il 2030. Tra le recenti azioni del gruppo, vi è anche quella di ieri, quando una studentessa di 21 anni e un uomo di 73 hanno imbrattato con vernice arancione in polvere i monoliti del celebre sito di Stonehenge, nel Sud dell’Inghilterra, prima di essere arrestati.

