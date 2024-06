Villa Certosa: tra lusso e potere, la corsa per l’acquisto della dimora di Berlusconi

MeteoWeb

Nel cuore di Porto Rotondo, la rinomata località turistica della Sardegna, sorge Villa Certosa, una dimora che incarna non solo il lusso sfrenato ma anche un pezzo di storia politica italiana. Originariamente la residenza estiva di Silvio Berlusconi, fondatore di Fininvest e Forza Italia, oggi la villa è al centro di un’attenzione internazionale mentre è sul mercato dopo la scomparsa del suo illustre proprietario.

Valutata tra i 300 e i 500 milioni di euro, Villa Certosa non è soltanto una dimora di lusso. È un simbolo di potere e di prestigio, un luogo che ha ospitato alcuni dei leader più influenti del mondo. Da George W. Bush a Tony Blair, passando per Vladimir Putin, la villa ha assistito a incontri che hanno plasmato il corso della storia globale. Il suo fascino risiede non solo nell’architettura e nei servizi di lusso, ma anche nel suo ruolo come palcoscenico per la diplomazia internazionale.

Il Sultano del Brunei

Tra i potenziali acquirenti, uno dei nomi più discussi è quello di Hassanal Bolkiah, sultano del Brunei. Alla guida del piccolo stato del Borneo per oltre mezzo secolo, il sultano è noto per la sua incredibile ricchezza personale. La sua collezione di auto comprende 452 Ferrari, 500 Rolls Royce e altre rarezze automobilistiche, per un valore complessivo di miliardi di euro. La visita del sultano a Villa Certosa ha alimentato speculazioni sulla sua intenzione di aggiungere questa residenza ai suoi vasti possedimenti, o di regalarla a uno dei suoi dieci figli, tra cui il principe Abdul Mateen.

Oltre al sultano del Brunei, diversi miliardari arabi, americani e gruppi alberghieri internazionali hanno manifestato interesse per l’acquisto di Villa Certosa. Questo riflette non solo l’attrattiva immobiliare eccezionale della villa, ma anche il desiderio di possedere una dimora che rappresenta un simbolo di status e prestigio.

La visita del sultano a Villa Certosa

Secondo i rapporti del Corriere della Sera, il sultano Hassanal Bolkiah ha effettuato una visita personale a Villa Certosa, probabilmente arrivando con il suo lussuoso Boeing 747-400, famoso per i suoi dettagli in oro. Questo evento ha aggiunto un ulteriore livello di mistero e glamour a una proprietà già leggendaria per la sua storia e la sua magnificenza.

Il futuro di Villa Certosa rimane avvolto nel mistero, con speculazioni che circondano chi sarà il suo prossimo proprietario e come la dimora sarà utilizzata in futuro. Qualunque sia la sua destinazione finale, il passaggio di proprietà segnerà un nuovo capitolo per questa iconica dimora, continuando a catturare l’immaginazione di tutti coloro che apprezzano il connubio tra lusso, storia e potere globale.

