Voyager 1 torna “in vita” nello Spazio interstellare: dati scientifici dopo mesi di silenzio

Un segnale di speranza e continuità giunge dallo Spazio profondo. La sonda Voyager 1 della NASA ha ripreso a trasmettere dati scientifici da tutti i suoi strumenti per la prima volta dopo un malfunzionamento del computer avvenuto lo scorso novembre. Questa notizia è stata accolta con entusiasmo dagli scienziati, che sperano di mantenere la missione operativa per un altro decennio.

Il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA ha annunciato che i 4 strumenti della sonda, che misurano onde al plasma, campi magnetici e particelle nello Spazio interstellare, hanno ricominciato a inviare dati. Due degli strumenti sono stati riattivati immediatamente dopo l’invio dei comandi alla sonda il 19 maggio, mentre gli altri 2 hanno richiesto ulteriori interventi per riprendere le operazioni.

Gli strumenti erano inattivi da novembre 2023, quando un malfunzionamento del computer a bordo della sonda aveva causato l’invio di dati illeggibili. Un team di ingegneri ha rintracciato il problema in un chip di memoria danneggiato in uno dei computer della sonda e ha riscritto il software per evitare l’uso di quel chip. L’operazione ha ripristinato le comunicazioni con la sonda ad aprile.

Ora che il computer della sonda funziona nuovamente, il fattore chiave che limita la vita di Voyager 1 e della sua gemella, Voyager 2, sono i livelli di energia in calo. Ogni sonda perde circa 4 watt all’anno, una combinazione del decadimento delle loro forniture di plutonio-238 e del degrado dei termocoppie che trasformano il calore di quel decadimento in energia.

I controllori hanno gestito il calo di potenza spegnendo sistemi non essenziali, inclusi i riscaldatori che avevano mantenuto caldi gli strumenti e altri componenti. Quindi, la sonda sta diventando fredda, è la preoccupazione è sia termica che energetica. A un certo punto la missione dovrà iniziare a spegnere gli strumenti stessi, ma la sonda potrebbe continuare a operare forse fino al prossimo decennio.

“Con un po’ di fortuna, potrebbe essere possibile continuare a raccogliere dati con la sonda Voyager fino agli anni ’30 del 2000,” ha spiegato Linda Spilker, project scientist di Voyager. Se Voyager 1 arriverà al 2035, sarà a 200 unità astronomiche, o circa 30 miliardi di km, dal sole. Attualmente è a più di 24 miliardi di km dal Sole. “In questo momento, il nostro obiettivo è arrivare al 2027,” ha proseguito Spilker. “Sarà il 50° anniversario del lancio di entrambe le sonde Voyager“.

