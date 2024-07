Oggi 19 incendi in Sardegna: intervenuti mezzi aerei

MeteoWeb

Sono 19 gli incendi segnalati oggi in Sardegna nel bollettino del Corpo forestale, tre dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. A Bonorva, in provincia di Sassari, è intervenuto l’elicottero proveniente dalla base di Anela. Sono intervenuti sul posto per lo spegnimento a terra, tre squadre antincendio dell’agenzia Forestas di Giave-Cossoine, Thiesi e Ardara, i Barracelli di Bonorva e i volontari della Protezione Civile di Mores. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle 13.51.

Nelle campagne di Serri, nel Cagliaritano, sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto e San Cosimo Lanusei. Per lo spegnimento a terra sono intervenuti quattro squadre dell’agenzia Forestas di Isili, Villanovatulo e due di Seulo, e i volontari della Protezione Civile “Sarcidano” di Isili. Le operazioni dei mezzi aerei si sono concluse alle 14.52.

Infine a Nuoro, in località “Pratosardo“, sono intervenute, per lo spegnimento a terra, tre squadre dell’agenzia Forestas di Nuoro e i volontari della Protezione Civile “Protciv Nuorese” e “Org Vab”. Le operazioni di spegnimento da parte del mezzo aereo si sono concluse alle 16.19.

