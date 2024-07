Il 23 luglio 1995 la scoperta della cometa Hale-Bopp

MeteoWeb

Il 23 luglio 1995 è una data memorabile nella storia dell’astronomia: è il giorno in cui veniva scoperta la cometa Hale-Bopp. I due astronomi amatoriali, Alan Hale e Thomas Bopp, indipendentemente e quasi simultaneamente, individuarono questa cometa eccezionalmente luminosa che presto avrebbe affascinato il mondo intero. La cometa Hale-Bopp, denominata ufficialmente C/1995 O1, si distingueva per la sua brillantezza e le sue dimensioni impressionanti, rendendola visibile a occhio nudo per un periodo straordinariamente lungo.

Circa un anno dopo la scoperta, la cometa divenne un punto focale nei cieli notturni di tutto il pianeta, attirando l’attenzione di astronomi professionisti e dilettanti, nonché del pubblico generale. Con una chioma estesa e una coda doppia – una di polvere e l’altra di gas ionizzato – Hale-Bopp offrì uno spettacolo celeste senza precedenti. La sua luminosità permise osservazioni dettagliate, portando a scoperte significative sulla composizione e il comportamento delle comete.

L’apparizione di Hale-Bopp non solo ha arricchito la nostra comprensione del Sistema Solare, ma ha anche rinnovato l’interesse pubblico per l’astronomia.

