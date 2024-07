Allerta caldo Sardegna: picchi oltre i +40°C

MeteoWeb

Nuova ondata di caldo in arrivo nelle prossime ore in Sardegna. La Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta per condizioni meteorologiche avverse per le alte temperature, che sarà in vigore dalle 18 di domenica 28 luglio alle 18 di mercoledì 31.

Secondo quanto si legge nel bollettino, sulla Sardegna si prevedono temperature massime spesso superiori ai +37°C e, localmente, oltre i +40°C. Le temperature minime notturne rimarranno diffusamente oltre i +20°C con locali picchi che andranno oltre i +26°C. Saranno interessate maggiormente, seppur non esclusivamente, le zone interne del settore occidentale.

È stato anche prorogato il pericolo di incendio “Alto” per la giornata di domenica 28 luglio.

