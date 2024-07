Allerta Meteo, ecco il Ciclone in arrivo: domenica e lunedì giornate chiave, forte maltempo e crollo termico in tutt’Italia

MeteoWeb

Si avvicina sempre più minacciosa la nuova perturbazione atlantica che in questo sabato 20 luglio sta colpendo le isole Britanniche e il Golfo di Biscaglia, tra Francia, Galizia e Portogallo, avamposto occidentale d’Europa. Nelle prossime ore, dall’estremità a ponente del Vecchio Continente, questo vasto Ciclone avanzerà sull’Europa centrale provocando fenomeni di maltempo devastanti, con gravissime conseguenze sui territori in termini di danni e disagi. Anche l’Italia verrà coinvolta in pieno da quest’ondata di maltempo, che farà crollare le temperature ponendo fine alla fase di caldo anomalo che ha caratterizzato questa settimana.

L’ultimo aggiornamento del satellite meteo animato evidenzia proprio l’avanzata del Ciclone dall’oceano Atlantico verso l’Europa occidentale, mentre un nucleo di maltempo particolarmente intenso sta colpendo il cuore dell’Europa tra Austria, Ungheria, Slovenia, Croazia e Balcani in generale:

Oggi, nel pomeriggio-sera, il Ciclone avanzerà dall’Atlantico verso la Francia, scatenando i primi forti temporali nel cuore del Paese Transalpino:

Allerta Meteo per domenica 21 luglio: maltempo estremo nel cuore d’Europa

Domani, domenica 21 luglio, sarà una giornata davvero molto tempestosa nel cuore d’Europa. Il fronte freddo di questo Ciclone atlantico avanzerà lentamente verso oriente, provocando fenomeni estremi sin dal mattino in Francia e Belgio, dove avremo temporali molto forti con nubifragi e grandinate:

Poi, nel pomeriggio-sera, il nucleo temporalesco più violento si abbatterà sulla Germania, ma altri forti temporali approcceranno la Danimarca, mentre dal lato Sud del fronte freddo avremo fenomeni violenti in Svizzera, Austria e Nord Italia: il Piemonte sarà la Regione più colpita dai temporali, che stanno violentissimi, con nubifragi e grandinate.

Allerta Meteo per lunedì 22 luglio: maltempo e temperature in picchiata anche al Centro/Sud

Lunedì il Ciclone avanzerà ulteriormente verso levante, ma anche alle estremità Nord e Sud d’Europa: i temporali colpiranno la Norvegia, abbattendosi duramente su Danimarca e Germania sin dalle prime ore del mattino, ma anche l’Italia sarà colpita dal maltempo che si estenderà al Centro/Sud. Dapprima, lunedì mattina, i temporali colpiranno il Centro Italia:

Successivamente, nel pomeriggio-sera, anche al Sud con forti temporali soprattutto in Puglia, ma anche nel basso Tirreno in Calabria. In questa fase avremo anche un brusco calo delle temperature: il caldo di questa settimana mollerà la presa, l’aria tornerà gradevole, respirabile, piacevole e tutti coloro che stanno soffrendo le temperature elevate degli ultimi giorni, torneranno a stare bene.

