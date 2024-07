Allerta Meteo, forti temporali sull’Italia nel weekend. Due grandi tempeste in Europa

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere un weekend di forti temporali. Localizzati, isolati, sparsi a macchia di leopardo, ma molto intensi. Nella notte c’è stato un piccolo assaggio dei fenomeni estremi che avremo oggi e domani da Nord a Sud: forti temporali hanno colpito il Piemonte centro-settentrionale e l’estremità nord/occidentale della Lombardia. Ieri sera forte pioggia a Torino con 8mm in centro, ma veri e propri nubifragi hanno colpito il biellese e il novarese, oltre al varesotto in Lombardia.

Sono caduti 53mm di pioggia a Massazza, 29mm a Cimbro di Vergiate, 26mm a Varallo Pombia, 24mm a Masserano, 21mm a Crosio della Valle, 20mm a Briona e Luvinate, 17mm a Borgo Ticino, 16mm a Borgomanero. Adesso abbiamo ampie schiarite in tutto il Paese e temperature in aumento, ma nel pomeriggio esploderanno forti temporali pomeridiani sull’Appennino centrale, tra Lazio e Abruzzo, ma anche sulle Alpi e al Sud, nelle zone interne della Sicilia, mentre il maltempo continuerà a colpire l’Europa con forti piogge e temporali in modo particolare tra Francia e Germania:

Il maltempo continuerà anche domani, domenica 28 luglio, sempre con il solito schema: ampie schiarite al mattino, forti temporali nel pomeriggio. I temporali si ripeteranno pressoché nelle stesse aree di oggi, ma saranno più forti e diffusi al Nord/Est, tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Attenzione in Europa. Un violentissimo ciclone alimenterà piogge torrenziali nei Paesi Baltici, tra Estonia, Lettonia, Lituania e anche nella vicina Russia già funestata dal maltempo in altre aree del Paese.

La causa di questa grande ondata di maltempo sarà un profondo ciclone che sfiorerà i 990hPa di bassa pressione proprio nei Paesi Baltici, alimentando forte maltempo in tutta l’Europa orientale.

Contestualmente, un altro ciclone atlantico arriverà su Spagna e Portogallo dove lunedì 29 luglio avremo forti piogge e temporali mentre l’altro ciclone continuerà ad imperversare tra Paesi Baltici, Russia e Bielorussia:

