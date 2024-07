Piogge torrenziali in Russia, diga cede a Chelyabinsk: scattano le evacuazioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno causato il cedimento di una diga in Russia, nella regione di Chelyabinsk, costringendo all’evacuazione di diversi centri abitati. A cedere è stata una sezione di 100 metri della diga del bacino idrico di Kialimsky. Secondo quanto riporta il servizio stampa del Ministero per le emergenze, sono state evacuate 163 persone, tra cui 21 bambini. “A scopo preventivo, i soccorritori hanno evacuato tutti i residenti di Kiolim, Mukhametovo, Baidashevo e Karasevo. Le persone vengono trasportate con autobus nei centri di accoglienza temporanea nella città di Karabash,” ha spiegato il Ministero in una nota.

Piogge torrenziali in Russia, diga cede a Chelyabinsk

