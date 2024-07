Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo per temporali

MeteoWeb

Un’allerta meteo gialla è stata diramata dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia per i temporali in arrivo nelle prossime ore su tutta la regione. Le precipitazioni potrebbero creare allagamenti e interruzioni alla viabilità. La situazione potrebbe peggiorare in particolare se connessa a forti colpi di vento. Gli scenari di criticità sono previsti dalle 13 di oggi alle 18 di sabato 13 luglio.

Oggi probabili temporali inizialmente in montagna, possibili poi anche in pianura, non esclusi sulla costa specialmente in serata. Possibile qualche temporale forte. Domani anche nelle prime ore della notte e successivamente nel pomeriggio saranno possibili locali rovesci o temporali, specie sulla zona montana e sulla pedemontana. Non è escluso qualche temporale forte.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.