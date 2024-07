Allerta Meteo, il Ciclone si sposta al Sud: allarme grandine e nuovi tornado, crollo termico clamoroso

MeteoWeb

L’attesa ondata di maltempo è in corso sull’Italia: dopo i forti temporali che questa mattina hanno colpito Roma, con tornado a Ostia e Fiumicino, la temperatura si mantiene molto più gradevole nella Capitale la colonnina di mercurio è ferma a +24°C in pieno giorno, dieci gradi in meno della stessa ora di ieri. I fenomeni più estremi continuano a spostarsi verso Sud: un violento nubifragio sta colpendo Ventotene, dove sono già caduti 20mm di pioggia e la temperatura è precipitata a +21°C. Stesso valore termico sull’isola di Ponza: brusca pausa dell’estate in alcune tra le mete turistiche più ambite.

Le immagini del satellite animato mostrano proprio lo scivolamento del fronte freddo verso l’Italia meridionale, con forti temporali in estensione sulla Campania:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si intensificherà su tutto il Sud: i fenomeni più estremi colpiranno proprio Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con temperature in picchiata, grossi tornado, nubifragi, temporali e grandinate. Massima attenzione.

