Allerta Meteo, il maltempo flagella l’Italia: SOS Estate, piogge e freddo da Nord a Sud

Ennesima giornata di forte maltempo sull’Italia: siamo al 3 luglio e sembra di essere in pieno autunno. Non solo per piogge e temporali, che pullulano da Nord a Sud, ma anche per il freddo anomalo che in alcuni casi è clamoroso. A Parma, dove sono caduti oltre 45mm di pioggia, la temperatura è ferma a +18°C in pieno giorno. Molto fresco anche a Torino, che non supera i +20°C, a Milano e Bologna, ferme a +21°C, e a Venezia che non va oltre i +22°C: in questo periodo dell’anno dovrebbero esserci oltre dieci gradi in più!

Ma il maltempo, e il freddo anomalo, non sono limitati al Nord: forti temporali stanno colpendo anche il Centro/Sud, in modo particolare il Lazio e le zone interne di Abruzzo e Molise, come possiamo osservare dalle ultime immagini satellitari:

I temporali stanno lambendo Roma, al momento. Violentissimi nubifragi interessano i Castelli Romani, dove sono già caduti 43mm di pioggia a Lariano e Rocca Priora, 34mm a Velletri e 15mm ad Ariccia. Diluvi in corso anche a Tivoli, Latina, Frosinone e Terracina: tutta la Regione è letteralmente flagellata dal maltempo.

Maltempo che si intensificherà ulteriormente nel pomeriggio-sera, in tutto il Sud con forti temporali anche in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Nella notte abbiamo già avuto intensi nubifragi nel messinese, con 13mm a Messina città e 15mm a Militello Rosmarino, sul versante tirrenico della Provincia. Dopo i fenomeni estremi di ieri, con la grandine distruttiva in Basilicata e il disastro provocato dal forte vento in Calabria, oggi si riproporranno scenari analoghi in gran parte del Paese.

Attenzione al maltempo anche al Nord, in modo particolare sulle Alpi centro-orientali:

Domani, giovedì 4 luglio, non solo insisterà il maltempo con forti temporali sparsi al Centro/Sud, ma le temperature diminuiranno ulteriormente. Sarà il giorno più freddo della settimana, con valori 10°C inferiori rispetto alle medie del periodo persino in Sicilia. Ma l’anomalia fredda è enorme e riguarda praticamente tutt’Europa e buona parte del Nord Africa.

Tra l’altro non si tratta di un caso isolato: è da aprile che le temperature si mantengono inferiori rispetto alle medie nel cuore del Vecchio Continente, nella Regione Alpina (che infatti batte tutti i record recenti di innevamento sui Ghiacciai) e nell’Italia del Nord:

