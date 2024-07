Maltempo Calabria, vento forte nel Cosentino: alberi abbattuti e tetti divelti a Mandatoriccio | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo ha raggiunto anche le regioni del Sud oggi, con piogge e vento. Nel nord della Calabria, le raffiche di vento hanno superato gli 80km/h: 82km/h a Catanzaro, 77km/h a Cariati, 66km/h a Morelli Soprana, 48km/h a Cosenza.

Nel Comune di Mandatoriccio, nel Cosentino, le forti raffiche di vento hanno provocato vari danni. “Strada Statale 383, le forti raffiche di vento registrate questa mattina sull’intero basso Jonio – rende noto il Sindaco Aldo Vincenzo Grispino – hanno provocato la caduta di alberi sulla strada di collegamento e diversi danni sul territorio. Dopo quello degli operai manutentori per garantire la messa in sicurezza e liberare la strada, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’Anas”.

Il primo cittadino informa, con l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Franco Mangone, che è stato avviato subito il monitoraggio delle criticità e dei danni emersi. Dai tetti scoperchiati, passando dalle tegole cadute soprattutto dai tetti del centro storico fino ad un incendio alimentato ancora di più dal vento sulla strada di Cipodero. Tutte le emergenze sono state portate a soluzione e rientrate.

