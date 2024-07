Allerta Meteo Lombardia: temporali dal pomeriggio, possibili “fenomeni di forte intensità”

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 30 luglio 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Sulla regione oggi, 30 luglio, è “previsto tempo soleggiato e caldo con possibilità di rovesci o isolati temporali sui rilievi nel pomeriggio, in particolare su Valchiavenna e sulle Prealpi Centro-Orientali“.

Nel corso della giornata di domani 31 luglio, “sulla regione saranno possibili rovesci o temporali sparsi tra tarda mattina e primo pomeriggio, inizialmente più probabili sui rilievi ed in possibile locale estensione alla pianura dal tardo pomeriggio; non si escludono fenomeni di moderata o forte intensità“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

