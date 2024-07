Allerta Meteo Lombardia: temporali in arrivo sulla fascia prealpina e di pianura centro-orientale

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 24 luglio 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Nel corso del pomeriggio di oggi, 24 luglio, “è atteso un aumento dell’instabilità a ridosso dei rilievi, in particolare sulla fascia prealpina e di pianura centro-orientale, dove saranno possibili brevi rovesci sparsi o temporali. Venti in pianura deboli in prevalenza da Est, in rinforzo in serata su pianura orientale; sui rilievi, al di sotto dei 1500 metri, deboli dai quadranti settentrionali, su Appennino verso sera tendenti a moderati con velocità medie orarie tra 20 e 40 km/h,” si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani 25 luglio “permane una debole instabilità tra notte e prima mattina a ridosso dei rilievi, in particolare su fascia prealpina centro-orientale e parte della pianura, con possibili sparsi brevi rovesci o temporali. Si segnalano nel pomeriggio possibili occasionali fenomeni a ridosso dei rilievi. Venti in pianura e Appennino deboli o moderati orientali, su Alpi e Prealpi deboli settentrionali“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

