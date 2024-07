MeteoWeb

Allerta meteo in Italia per precipitazioni convettive eccessive e grandine di grandi dimensioni: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, sabato 6 luglio, alle 8 di domani, domenica 7 luglio 2024. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per Germania, Austria, Repubblica Ceca e Polonia principalmente per raffiche di vento forti e grandine di grandi dimensioni. Un livello 1 è stato emesso intorno all’area di livello 2 per gli stessi rischi, ma con una probabilità inferiore.

Un livello 2 è stato previsto per il Nord/Ovest dell’Italia e il Sud della Svizzera principalmente per precipitazioni convettive eccessive e grandine di grandi dimensioni. Un livello 1 è stato emesso intorno all’area di livello 2 per gli stessi rischi, ma con una probabilità inferiore.

Inoltre, un livello 2 è stato emesso per la Russia per grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento forti e precipitazioni convettive eccessive. Un livello 1 è stato previsto intorno all’area di livello 2, ma con una probabilità inferiore. Infine, un livello 1 è stato emesso per la Scandinavia meridionale per tornado e raffiche di vento forti. Previsto un livello 1 per la Spagna, la Turchia, la regione del Mar Nero, la regione del Caucaso e la Russia meridionale per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento forti.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Per quanto riguarda in dettaglio il Nord/Ovest dell’Italia e il Sud della Svizzera, il bollettino di allerta meteo ESTOFEX riporta che le Alpi meridionali saranno sotto un flusso sud-occidentale da moderato a forte durante il periodo di previsione. Molti massimi di vorticità attraversano l’area. Ulteriore sollevamento è fornito dal fronte freddo in avvicinamento e dal flusso ascendente proveniente da Sud/Ovest. Dal pomeriggio in poi si prevede che molti temporali si sviluppino lungo il bordo alpino meridionale. Con un CAPE intorno a 500-1000 J/kg e un DLS di 15-20 m/s, si formeranno multicelle organizzate e alcune supercelle. Il rischio principale è rappresentato da precipitazioni convettive eccessive.

“Di particolare preoccupazione è l’area intorno al Ticino e alle regioni vicine del Piemonte e della Lombardia, dove lo scorso fine settimana si sono già verificate gravi inondazioni e i suoli hanno ancora un alto contenuto di umidità,” evidenzia il bollettino. “Nei temporali più isolati sulla Pianura Padana, il rischio di grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento forti è in aumento. Il rischio complessivo di tornado è basso, tuttavia non si può escludere completamente un singolo evento in Piemonte“. Si prevede infine “che i temporali continuino a svilupparsi nell’area di livello 2 anche dopo la fine del periodo di previsione“.

Va infine evidenziato che, mentre l’area di livello 2 riguarda il Nord/Ovest dell’Italia, un’area di livello 1 riguarda l’intero Nord Italia, mentre il rischio temporali si estende fino a Centro Italia e Sardegna (mappa di seguito).

