Allerta Meteo, oggi e domani forte maltempo al Nord: le zone più colpite | MAPPE

Sta per iniziare la nuova forte ondata di maltempo che nelle prossime ore colpirà il Nord Italia, con le prime piogge in atto sul Piemonte in modo particolare nelle zone Alpine e Prealpine. Da segnalare i primi 13mm di pioggia a Macugnaga, ma è solo l’inizio: le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio-sera, per il fronte temporalesco proveniente dalla Francia e già ben visibile dalle ultime immagini satellitari.

Proprio il satellite meteorologico evidenzia l’ondata di freddo nord atlantico tra le isole britanniche, la Bretagna e il golfo di Biscaglia:

Nel pomeriggio-sera di oggi, i forti temporali colpiranno tutta l’area alpina provocando fenomeni estremi in Francia, Svizzera, Austria, e anche nelle aree di confine del Nord Italia, con forti temporali su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia e altre piogge su Liguria e Trentino Alto Adige. E’ una situazione molto simile a quella che esattamente una settimana fa, tra sabato 29 e domenica 30 giugno ha provocato la disastrosa alluvione al confine tra Francia, Svizzera, Piemonte e Valle d’Aosta con sei morti appena oltre il confine e tanti danni anche in Italia:

Allerta Meteo per domani, domenica 7 luglio

Anche domani, domenica 7 luglio, il maltempo colpirà in modo molto intenso l’Italia del Nord, e in genere tutta l’area alpina. Sarà una domenica instabile e perturbata anche in altre aree del Paese, al Centro/Sud, ma i fenomeni estremi saranno concentrati al Nord e in modo particolare in Lombardia, che domani sarà la Regione più colpita con forti nubifragi sin dalle prime ore del mattino.

I fenomeni più estremi si verificheranno nel pomeriggio, proprio in Lombardia, ma il maltempo interesserà anche Valle d’Aosta, Piemonte e Trentino Alto Adige. Nubi sparse anche in Sardegna e nelle Regioni del Centro con qualche temporale pomeridiano tra Toscana e Umbria:

